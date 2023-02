Dopo due interminabili anni, dovuti al covid, i volontari cacciatori dell’ATC Ra2 tornano ad occuparsi delle giornate ecologiche nelle due pinete Ravennate di San Vitale e Classe. E lo fanno mettendo in campo circa 5000 ore di volontariato attivo su quei territori. Ora si potrebbe, malignamente pensare che quanto fatto è prodotto a fronte di un interesse personale, facendo finta di dimenticare che sono gli unici fra tutti i fruitori di quei territori ad apportare un contributo operativo di queste dimensioni. I cacciatori rappresentativi di tutte le associazioni presenti all’interno dell’ATC Ra2 da sempre interagiscono con le innumerevoli problematiche presenti, spesso cercando di anticiparne la pericolosità e la portata, e purtroppo, non sempre vengono ascoltati dagli interlocutori preposti a coglierne la loro reale gravità. Nonostante questo, per il rispetto, che come fruitori attivi hanno, continueranno ad impegnarsi per il mantenimento e la fruizione di tutti coloro che ritengono di doverne e poterne avere il libero utilizzo.