Stagione positiva per le Terme di Riolo, che consolidano il proprio ruolo aprendosi anche allo sport. Lo stabilimento registra infatti dati in leggera crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, già di per sé positivo, anche e soprattutto grazie al legame stretto con il territorio e con i suoi cittadini: «È importante per noi ricordare che le terme non sono solo luogo di cura, ma anche di prevenzione e benessere, un posto dove stare bene e riscoprire uno stile di vita sano» sottolinea Emanuele Salvatori, responsabile marketing dello stabilimento, proprio nei giorni in cui si apre un nuovo servizio pensato per la comunità riolese, un punto prelievi realizzato in collaborazione con Synlab, tra i principali operatori del settore (disponibile il martedì e il venerdì dalle 7.30 alle 9).

Da non sottovalutare, come detto, l’importanza del connubio tra sport e benessere: proprio negli ultimi giorni si è concluso a Riolo Terme il ritiro del Rimini calcio, coinciso con il cambio di proprietà del club, che ha segnato un precedente molto positivo. «Si tratta della prima squadra di professionisti che abbiamo avuto il piacere di ospitare in questi anni – continua Salvatori – il nostro impegno e le caratteristiche uniche della struttura sono state apprezzate: il club ha ringraziato ufficialmente hotel, centro termale e staff, sottolineando l’elevato livello dei servizi. Gli atleti hanno potuto usufruire di piscina termale, percorso vascolare, palestra, centro termale e poliambulatorio, con un’attenzione professionistica che allevia la fatica fisica con un percorso di rigenerazione muscolare. Inoltre, sono stati particolarmente apprezzati il nuovo campo da calcio di Casola Valsenio e l’ospitalità del Grand Hotel di Riolo».

Non solo calcio però: le Terme stanno diventando un punto di riferimento anche per hikers e ciclisti, come dimostra l’attività dell’Accademia Zappi (fondata dall’ex ciclista professionista Flavio Zappi) che vede i propri atleti usufruire spesso dei servizi della struttura termale. Il territorio offre inoltre percorsi naturali unici, come i sentieri della Vena del Gesso “Patrimonio mondiale Unesco”, ideali per escursioni da praticare a livello professionale o amatoriale e da combinare al relax termale.