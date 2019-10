Alle Maioliche ha aperto il nuovo negozio Apple di Med Store

Ha inaugurato a Faenza il nuovo negozio Apple di Med Store, al centro commerciale Le Maioliche. Il nuovo punto vendita manfredo, il settimo in Emilia-Romagna, si affianca alle altre 18 attività del gruppo di Macerata, uno dei primi a portare i prodotti Apple in Italia. Molti i curiosi e i clienti attirati dalla novità e dai prodotti sottocosto messi a disposizione per l’apertura della nuova realtà commerciale. Non un semplice negozio. Nelle prossime settimane, infatti, partiranno corsi di formazione e specializzazione per qualsiasi tipo di utente, dal neofita al professionista specializzato, molti dei quali saranno gratuiti o a prezzi contenuti. L’attenzione del gruppo si rivolge inoltre anche alle aziende e alle scuole del territorio