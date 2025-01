Mercoledi 26 febbraio a partire dalle ore 21 a Le Cupole di Castel Bolognese di Ravenna si terrà la prima nuova edizione di Super Tugnaz, una grande serata dedicata al clarinettista forlivese Tonino Zoli del Folklore di Romagna, scomparso nel 2001. L’evento, nel titolo, vuole ricordare il brano Super Sette di Tugnaz. La serata è organizzata da Materiali Musicali del MEI di Faenza e dal Club Secondo Casadei, presieduto da Armandino Faccani.

L’orchestra residente della serata sarà quella di Mirco Gramellini, tra le orchestre storiche del folklore romagnolo, che accompagnerà i tantissimi clarinettisti ospiti tra storici, big, under 30 e giovanissimi, questi ultimi reclutati attraverso un contest attraverso le Scuole di Musica della nostra regione.

Tra i big si segnalano: Gabriele Zaccherini, Giuliano Alessandrini, Luca Calbucci, Davide Cavina, Gabriele Vallicelli, Roberto Siroli, Gabriele Fussi, Davide Costa, Sauro Stambazzi, Jastin Visani, Fabrizio Cimatti, Paolo Paci, Ezio Tozzi, oltre a Moreno Il Biondo, e tanti altri, mentre per gli Under 30 saranno invitati tra gli altri Riccardo Monti, Loris Casadei, Samuele Sangiorgi, Matteo Cortesi, Simone Gemininani e tanti altri.

Mentre tra i giovanissimi allievi clarinettisti delle Scuole di Musica della nostra regione è aperto un contest intitolato Super Tugnaz – Omaggio a Tonino Zoli al quale è possibile iscriversi dal 7 gennaio indicando alla email: info@audiocoop.it nome e cognome, dasti anagrafici completi, residenza completa e contatto telefonico, indicazione della scuola di musica nella quale si studia, indicazione del brano che si propone di suonare accompagnati dall’orchestra dal vivo.