All’asta le opere realizzate durante il Mondial Tornianti e decorate dai ceramisti faentini

Domenica importante appuntamento al Ridotto del Masini di Faenza, dove andrà in scena l’asta delle opere realizzate al Mondial Tornianti, organizzato durante Argillà, decorate e smaltate dai ceramisti faentini. A questa selezione di pezzi unici, si affiancheranno opere donate dagli stessi ceramisti. Oltre 40 i manufatti all’asta, i cui proventi andranno a finanziare le attività dell’Ente Ceramica. “Aggiudicato!” il titolo scelto quest’anno per l’evento, che torna a quattro anni di distanza dall’ultima edizione. L’appuntamento è ormai una tradizione a Faenza, ideato e per anni promosso dalla Riunione Cattolica Torricelli.

Prima dell’asta si terrà un aperitivo offerto da Lioness Club Faenza.