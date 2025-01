Nella seduta di consiglio comunale di martedì 28 gennaio, il consilgiere di Lista per Ravenna Alvaro Ancisi ha presentato un question time sulla presenza di topi, che sarebbe collegata al sistema porta a porta definito “spesso carente” e al numero considerato “insufficiente” di bidoni della raccolta differenziata. L’assessore Baroncini, dopo aver definito il tema ‘rilevante, in consiglio, spiega le azioni messe in campo dal comune