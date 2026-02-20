Segnalazione di una presunta rissa nel primo pomeriggio di oggi in via Carducci, nelle immediate vicinanze dei Giardini Speyer. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura.

All’arrivo delle pattuglie è stato fermato uno dei soggetti coinvolti, un 24enne di nazionalità tunisina. Le verifiche immediate, supportate dall’acquisizione e dall’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza comunale, hanno però chiarito che non si trattava di una rissa tra più persone, bensì di una colluttazione limitata a due individui.

Uno dei due è stato bloccato sul posto, mentre il secondo, ripreso chiaramente dalle telecamere, è attualmente in fase di completa identificazione da parte degli investigatori.

Il giovane fermato è stato accompagnato in Questura per gli accertamenti di rito. Poiché il fatto rientra tra i reati procedibili a querela di parte e, allo stato, non risultano le condizioni per procedere penalmente, il Questore ha disposto nei suoi confronti un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Ravenna per tre anni.

L’episodio conferma l’attenzione della Polizia di Stato nel controllo delle aree cittadine più frequentate e l’efficacia del sistema di videosorveglianza nel ricostruire rapidamente la dinamica dei fatti, evitando ulteriori conseguenze per l’ordine pubblico.