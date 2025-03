Trascorsa qualche ora se si ha la certezza che la mamma non ci sia occorre contattare veterinari o associazioni per la corretta presa dei piccoli. La prima cosa da fare è tenerli al caldo, infatti durante le prime settimane di vita i gattini non sono capaci di regolare la propria temperatura, senza il calore della madre possono diventare rapidamente ipotermici, condizione che spesso porta alla loro morte. Procurarsi una scatola o un trasportino con bottiglie o borse di acqua calda avvolte da un panno per evitare il contatto diretto dei piccoli. La soluzione migliore è un tappetino riscaldante/termoforo che mantiene una temperatura calda costante mentre la borsa d’acqua calda o le bottiglie di plastica vanno continuamente sostituite. E’ bene ricordare che i cuccioli dipendono completamente dalla loro mamma per mangiare, per la pulizia, per la termoregolazione e per riuscire a espletare i propri bisogni. Mai somministrare latte vaccino al massimo quello di capra per emergenza, poi subito quello specifico per cuccioli”.