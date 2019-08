Continuano le collaborazioni tra il Cineclub Il Raggio Verde e le associazioni del territorio faentino in Arena Borghesi. Il gioco di squadra fra cineclub e le realtà locali permette di far conoscere al pubblico soggetti impegnati in campo culturale e sociale, offrendo spunti e considerazioni spesso inediti per la lettura delle pellicole.

Venerdì 9 agosto l’appuntamento è alle 21.15 all’Arena Borghesi, con la proiezione del film “Almost Nothing – Cern: La scoperta del futuro” di Anna de Manincor, dove viene mostrato il CERN. Il più grande laboratorio del mondo viene ritratto come una città, con una sua sinfonia, fatta di corridoi deserti e spazi di condivisione, di una dimensione diurna, brulicante, e di una dimensione notturna, più silenziosa (ma sempre sveglia), di un sindaco – l’italiana Fabiola Giannotti, attualmente direttrice generale -, persino di un trio musicale, e di una cattedrale nella cattedrale, l’immenso acceleratore LHC, scrigno dei misteri del cosmo, ai piedi del quale l’essere umano, che pure l’ha costruito, appare sempre troppo piccolo.

Intero 6.00 €

Ridotto 5.00 €

Soci CCRV 4.00 € per i nati dal 1/1/1994 3.00 €

Apertura cancelli: ore 20.50

Inizio Proiezione: ore 21.15

A seguire commento del film