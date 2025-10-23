Mercoledi 3 dicembre, alle ore 21, alla Sala Corelli del Teatro Alighieri di Ravenna, si terrà il gala di beneficenza con concerto. In scena Monica De Rosa McKay, soprano, e Marco Santià pianista .

L’incasso sarà totalmente devoluto ad “Anime senza voce”, arte contro l’abuso minorile. Prezzo del biglietto € 15.

L’evento, ideato da Fabio Marzufero, grazie alla conduzione di Valery Prestige, sarà donato dagli stessi Monica De Rosa McKay e Marco Santià. I due artisti sono particolarmente sensibili alle tematiche sociali e, nel caso specifico, doneranno la loro arte per i bambini abusati. L’evento ha ricevuto inoltre il gradito supporto del Lions Club Ravenna Ville Unite.

“Anime senza voce”, creata nel 2015 come iniziativa privata, ha lo scopo di unire il mondo dell’arte a uno dei fenomeni più tristi: l’abuso minorile .Le testimonianze delle vittime devono però, essere raccontate. Il mondo dell’arte e dello spettacolo può essere un’ottima soluzione al fine di divulgare questi racconti. “Anime senza voce” organizza mostre D’arte visiva e scultorea con Artisti internazionali al fine di sensibilizzare la piaga del maltrattamento minorile. Promuove dibattiti e convegni con la partecipazione di ospiti e associazioni. Realizza aste benefiche, al fine di sostenere associazioni che lottano contro l’abuso minorile.

Prima del concerto all’Alighieri, vi sarà un intervento della presidente di “Anime senza voce”, Brigitte Ostwald, per illustrare le finalità e gli obiettivi della associazione.

Biglietti acquistabili dal 3 novembre, online, sul sito del Teatro Alighieri, o in biglietteria, in via Mariani 2