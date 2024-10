Si è nuovamente riunito alle 18 in composizione plenaria il C.C.S. attivo in Prefettura dalla giornata di ieri, per fare un punto di situazione sull’andamento della situazione meteo con il Centro funzionale di ARPAE.

“Si conferma il quadro delle previsioni fatte che prevede il continuare delle perturbazioni per tutta la serata con cumuli sparsi in tutti il territorio provinciale, a partire dalla costa per poi concentrarsi anche nelle zone pedecollinari attigue alla Via Emilia”.

Le cumulate di acqua caduta sin ora hanno raggiunto i 40-60 mm ma, in alcuni Comuni, si sono registrati anche rovesci con quantitativi di acqua superiori ai 100 mm, in particolare sulla zona di pianura della Provincia, aRavenna e Cervia.

Le piogge cadute continuativamente per tutta la giornata di oggi hanno provocato una generale saturazione del territorio con incapacità dello stesso di assorbire eventuali altre forti precipitazioni.

I rovesci di stamattina nella zona di pianura della Provincia hanno progressivamente riempito la rete dei canali di bonifica e dei canali di scolo che, nonostante la situazione di sofferenza, attualmente riesce comunque a gestire le cumulate di acqua.

Al momento nel Comune di Ravenna, Cervia ed Alfonsine sono stati segnalati alcuni allagamenti di cantine e piani interrati di abitazioni dove sta intervenendo per lo svuotamento personale dei Vigili del Fuoco e del Volontariato di Protezione Civile.

Sono avvenuti localizzati cali di tensione dell’energia elettrica che stanno provocando blackout in particolare nella zona di Lugo, Bagnacavallo e Cervia i quali comunque sono in corso di risoluzione da parte dei tecnici di ENEL.

“Confortante è la situazione dei fiumi della Provincia in quanto le piene previste non sembrerebbero particolarmente intense e comunque con soglie e livelli inferiori al previsto – ha dichiarato il Prefetto Castrese De Rosa – ma comunque continuerà in ogni caso per tutta la notte il monitoraggio della situazione da parte dell’intero Sistema di Protezione Civile riunito nel C.C.S…

Raccomando a tutti ancora massima cautela – ha continuato il Prefetto – in quanto la situazione è ancora in evoluzione ed è caratterizzata da particolare imprevedibilità. Evitare gli spostamenti non necessari per non mettere in pericolo l’incolumità propria e quella altrui.”