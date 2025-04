Allagamento del campo del Perdisa. Il Comune: “Non è causato dalle nuove urbanizzazioni”

L’allagamento del campo dell’istituto Perdisa non è dettato dalle nuove urbanizzazioni sorte fra via Bisanzio e via dell’Agricoltura. Ne è convinto il Comune di Ravenna, che ha risposto ai dubbi sollevati da Lista per Ravenna con un’interrogazione. Nel documento discusso in consiglio comunale si puntava il dito contro la costruzione dei nuovi punti vendita della grande distribuzione. Le edificazioni avrebbero portato ad un malfunzionamento della rete scolante perimetrale e quindi all’allagamento del campo utilizzato dall’istituto scolastico per permettere ai ragazzi di mettere in pratica le lezioni imparate in classe. Un danno non solo all’offerta didattica, ma anche di tipo economico. Come ogni istituto agrario, infatti, anche il Perdisa ha un’azienda agricola che produce prodotti venduti poi al pubblico per finanziare le attività della scuola.