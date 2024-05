“Sono bastate un paio d’ore di pioggia per ritrovarci di nuovo una situazione con gravi allagamenti in alcune strade di Lugo e del forese. Da via Isonzo, pubblicata sui social dal Comune di Lugo, a via Fossa, alla zona della Madel con persone che si ritrovano di nuovo l’acqua in casa.



Tutto ciò succede perché Hera non fa le manutenzioni delle fogne, nonostante il disastro dell’alluvione, nonostante la Tari per i cittadini aumenti sempre, nonostante gli enormi utili che Hera produce (a settembre 2023 circa 267 milioni di euro) ogni anno continua ad offrire un servizio carente e sottodimensionato in persone, mezzi e investimenti. In un articolo in uscita sul Corriere Romagna abbiamo parlato proprio di questa situazione.

Non possiamo più consentire questo modo di agire di Hera, come abbiamo detto nel nostro programma o HERA CAMBIA O CAMBIAMO HERA, purtroppo da quando i comuni azionisti hanno venduto le quote la proprietà pubblica di Hera è passata dal 62% al 45,83% cioè non hanno più la maggioranza da un po’ di anni e quindi Hera non rende conto di quello che fa o non fa, chiediamo quindi un intervento immediato del Comune prima che la situazione peggiori.”

Lista I Comunisti

Rifondazione Comunista

Circolo Villa San Martino (Lugo)