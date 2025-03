Si è conclusa ieri la tappa del Campionato Zonale classi ILCA 4-6-7 dell’XI Zona, tenutosi a Porto Corsini, sul mare di Ravenna. In condizioni di poco vento da NE/E e un po’ di onda residua, la regata è stata ospitata dall’Adriatico Wind Club che ha visto una flotta di giovanissimi velisti provenienti dalla regione e non solo sfidarsi nelle acque antistanti il club ravennate.

Nella categoria ILCA 4, il podio è così formato: 1° posizione per Beatrice Cavazza del CV Cesenatico, seguita da Lorenzo Savelli in 2° ed Elia Uffreduzzi in 3°, entrambi portacolori del CVR.

Nella categoria ILCA 6 si aggiudica il 1° posto Luca Moschini davanti a Raffaele Montanari, 2° posto, entrambi del CV di Punta Marina. 3° posto, invece, per Luca Ferroni del CV Cesenatico.

Nella categoria ILCA 7 si posiziona nella vetta della classifica Riccardo Cecchetto, CVR, che precede Lorenzo Pieri in 2° e Diego Rollini in 3° posizione, entrambi del CV di Punta Marina.

Da segnalare anche le performances dei ragazzi dell’Adriatico Wind Club, Alessandro Randi e Fabio Benati, che hanno gareggiato per i colori di casa rispettivamente nelle categorie ILCA 6 e ILCA 7.

La prossima tappa del Campionato Zonale classi ILCA 4-6-7 è prevista per il 18 maggio nelle acque riminesi, sotto l’organizzazione del Club Nautico di Rimini, che ha indetto, per l’occasione, anche il Memorial A. Sorci.