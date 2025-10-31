La cooperativa sociale Terzo Millennio che gestisce il Centro San Pietro in Campiano si è aggiudicata il quarto premio della V Giornata della Sostenibilità Cooperativa, indetto da Confcooperative nazionale, il cui evento finale si è tenuto lo scorso 28 ottobre a Roma.

Il Centro di San Pietro in Campiano è dedicato a persone anziane non autosufficienti e disabili. Può ospitare fino a 38 persone e oltre all’assistenza socio-sanitaria offre una serie di servizi innovativi, alcuni anche a servizio della comunità di San Pietro in Campiano, come la logopedia e il trasporto.

“Abbiamo partecipato al concorso di Confcooperative con un video che racconta la nostra realtà e ciò che nell’ultimo periodo abbiamo fatto in termini di sostenibilità – racconta il presidente di Terzo Millennio Marco Bandini -”. La cooperativa ha investito molto nella ristrutturazione del Centro migliorando le prestazioni energetiche, abbassando i consumi e rendendolo più confortevole. Oltre a questo ha organizzato meglio le aree verdi circostanti e indetto un concorso per le scuole di San Pietro sul tema della sostenibilità. “Siamo una cooperativa e, come abbiamo sottolineato nel video che è stato premiato, il nostro valore nasce dal fare insieme – continua Bandini -. Abbiamo lavorato per rinnovare la casa che gestiamo per migliorare la qualità della vita di chi la abita, per aiutare il nostro pianeta a respirare un po’ e per contribuire alla crescita della nostra comunità: questa è la nostra idea di futuro sostenibile”.

Alla giornata del 28 ottobre, insieme alla cooperativa Terzo Millennio, era presente anche una delegazione di Confcooperative Romagna in rappresentanza delle numerose cooperative del territorio che hanno partecipato all’iniziativa.