Nuovo aperitivo letterario alla scuola Pirazzini di via Marini. Giovedì 13 novembre, alle 18.30, sarà ospite dell’istituto l’illustratore Matteo Modanesi. Il pomeriggio, realizzato grazie al contributo del Comitato Genitori e patrocinato dal Comune di Faenza, sarà dedicato al mondo dei fumetti, in particolare ai manga giapponesi, ai quali Modenesi s’ispira per i propri lavori. Sarà infatti allestita anche una piccola esposizione delle opere dell’ospite.

Al termine del confronto con Matteo Modanesi sarà organizzato un momento conviviale accompagnato da una selezione musicale di DJ Irma, dedicata, per l’occasione, alle sigle dei cartoni animati giapponesi degli anni ’80 e ’90.

La serata è aperta a tutta la cittadinanza.