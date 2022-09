Ripartono con il tutto esaurito e una lista d’attesa i corsi tecnico professionali per ragazzi e ragazze della Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri di Ravenna e Faenza. La Scuola, infatti, inaugura l’anno scolastico con 113 nuovi iscritti ai corsi per Operatore degli Impianti Termo-Idraulici, Operatore Meccatronico dell’Autoriparazione, Operatore Impianti Elettrici e Tecnico nella Gestione dei Sistemi Tecnologici Intelligenti.

“Siamo molto soddisfatti – afferma il direttore della Pescarini, Luciano Casmiro – dell’incremento di iscrizioni che si è verificato quest’anno. Abbiamo riscontrato che l’interesse per le professioni attinenti all’ambito meccanico e impiantistico si sta diffondendo sempre di più tra i giovani, e non solo tra i maschi: al corso per elettricisti, infatti, quest’anno si è iscritta anche una ragazza. Ci auguriamo che questo trend prosegua anche nei prossimi anni, dal momento che la richiesta di tecnici specializzati che riceviamo da parte delle aziende supera di gran lunga il numero di tecnici da noi formati attualmente”.

Per il nuovo anno scolastico, la Scuola ha apportato alcune migliorie ai luoghi dedicati alla didattica: nella sede di Ravenna è stato aggiunto un laboratorio di meccanica con dodici nuove postazioni di lavoro e sono state acquistate nuove carteggiatrici per il laboratorio di carrozzeria. Inoltre, è stata rinnovata tutta l’attrezzatura tecnologica presente nei laboratori di informatica e nella biblioteca, ora adibita a piccola sala per videoconferenze.

I corsi sono gratuiti e rivolti a ragazzi di età compresa tra i 15 e i 18 anni; lo scorso anno si sono diplomati in 72. Negli ultimi cinque anni la percentuale degli occupati ha superato l’80%, a dimostrazione che tali profili professionali sono altamente richiesti dal mercato del lavoro. La scuola Pescarini ha sede a Ravenna, Faenza e Lugo ed è specializzata, in formazione professionale tecnico artigianale per ragazzi/e tra i 15 e i 18 anni e in ambito socio sanitario. Per informazioni: www.scuolapescarini.it