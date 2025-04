Alla sala Buzzi la mostra “Vite da cani” di Giuseppe Nicoloro

Ha inaugurato oggi, 28 aprile, la mostra fotografica “Vite da cani” di Giuseppe Nicoloro alla Sala Buzzi in viale Berlinguer. Le fotografie mostrano i vari modi in cui gli amici a quattro zampe si rendono utili agli uomini. L’esposizione è visitabile fino al 9 maggio 2025 presso la Sala S. Buzzi in via Berlinguer 11, dal lunedì al venerdì, con orario continuato dalle 9:00 alle 18:00. L’ingresso è libero. Il 28 aprile, giorno scelto per l’inaugurazione, non è una data casuale, ma la Festa del Cane