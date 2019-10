I volontari dell’associazione Cuore e Territorio si preparano ad un nuovo importante appuntamento per la prevenzione cardiologica.

Il 5 e il 6 ottobre, durante la Sagra Paesana “Mandriole in Festa”, offriranno, infatti –con il sostegno di Ravenna24ore.it – un servizio gratuito di screening cardiologico, mettendo a disposizione un gazebo nel quale personale sanitario rileverà – in maniera semplice e sicura – l’eventuale presenza di fibrillazione atriale in quanti si sottoporranno al test.

Il rischio

Scoprire questa alterazione del ritmo cardiaco è molto importante: essa, infatti, – se presente e non curata – può portare a gravi complicanze, quali: scompenso cardiaco, ictus ischemico cerebrale, infarto miocardico.

Come funziona

“Lo screening viene fatto mediante uno strumento tecnologicamente avanzato e molto semplice da usare, il MyDiagnostick, messo a disposizione gratuitamente da Medstep – spiega Cuore e Territorio -. MyDiagnostick è un bastoncino che si impugna con entrambe le mani e che genera un elettrocardiogramma ad una derivazione, che analizza automaticamente la presenza della fibrillazione atriale”.

Se viene rilevata un’anomalia nel ritmo cardiaco, il personale sanitario presente eseguirà un elettrocardiogramma.

Cardiopatie

Le cardiopatie sono la prima causa di morte e invalidità permanente nei Paesi occidentali: ogni anno in Italia si registrano per le malattie ischemiche del cuore (infarto del miocardio, altre forme acute e subacute di cardiopatia ischemica, infarto miocardico pregresso, angina pectoris e altre forme croniche di cardiopatia ischemica) 81.429 decessi (41.029 uomini e 40.400 donne), pari al 32% circa del totale delle morti per malattie del sistema circolatorio.

Negli uomini la mortalità è trascurabile fino all’età dei 40 anni, emerge fra i 40 e i 50 anni e poi cresce in modo esponenziale con l’età. Nelle donne il fenomeno si manifesta a partire dai 50-60 anni e cresce rapidamente.

Il corso BLSD

Il 5 ottobre, l’Associazione offrirà a quanti vorranno partecipare anche un corso di BLSD, per insegnare il massaggio cardiaco e l’uso del defibrillatore. L’iniziativa mira ad estendere a più persone possibile la competenza nell’utilizzo di queste due importanti pratiche salvavita. Pratiche che permettono di soccorrere i soggetti colpiti da attacco cardiaco mediante la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione, aumentando in maniera esponenziale le speranze di sopravvivenza. Posti limitati. Per informazioni e iscrizioni tel. Sandro Pati, segretario organizzativo, al numero 331 3608932.