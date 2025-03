Domenica 6 aprile 2025 alla Rocca Brancaleone dalle ore 15 si svolgerà un nuovo evento della “Biblioteca Vivente: prendi in prestito un libro vivente”. L’evento, gratuito e aperto a chiunque, è un’occasione inedita di incontro e confronto, che si ispira al modello della “Human Library”, nata in Danimarca all’inizio degli anni 2000, con l’obiettivo di smontare il pregiudizio, incoraggiare l’inclusione, valorizzare la diversità.

Sono cinque i “libri viventi” che si racconteranno durante l’iniziativa. I partecipanti potranno decidere quale “libro vivente” ascoltare: si tratta di un racconto della propria storia di vita di circa 20 minuti, seguiti da un momento per domande e confronto. Sarà possibile, nel corso del pomeriggio, ascoltare anche più di un “libro vivente”. Tra i libri viventi ci saranno persone rom, un pensionato appassionato di poesia, un padre adottivo adottato,

L’iniziativa, organizzata da Villaggio Globale coop sociale, è alla terza edizione e in questa occasione è ha ricevuto un finanziamento nazionale pubblico dall’UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali nell’ambito delle attività della “II Settimana di azione per

la promozione della cultura romanì e per il contrasto all’antiziganismo”.