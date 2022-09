Sono già più di 1.000 i visitatori che dal 18 giugno hanno fatto visita a Palazzo San Giacomo per ammirare le opere – quasi tutte inedite o site-specific – della mostra Alla Natura. L’azione artistica come ultimo rito magico e salvifico, curata da Alessandra Carini (MAG | Magazzeno Art Gallery) con l’assistente alla curatela Benedetta Pezzi. Un risultato molto incoraggiante per un luogo che solo ora sta iniziando a proporsi nel circuito delle mostre d’arte. L’esposizione rimarrà aperta fino al 25 settembre e il 21 settembre ci sarà l’incontro con il grande critico e curatore Antonio d’Avossa.

Divenuto proprietà del Comune di Russi nel 1977, Palazzo San Giacomo è stato oggetto negli anni di numerosi interventi di restauro, conclusisi nel 2022 con l’inaugurazione dei rinnovati locali del piano terra funzionali a trasformare le varie stanze in sale espositive. Ed è proprio per celebrare questo nuovo percorso del Palazzo che il Comune di Russi, con l’Assessorato alla Cultura, ha incaricato Alessandra Carini di MAG | Magazzeno Art Gallery di organizzare la mostra inaugurale.

Buona la prima, dunque, ed è infatti con grande soddisfazione che, sia le istituzioni di Russi che le curatrici, accolgono il superamento dei 1.000 visitatori (paganti), un numero che, contestualizzato in una situazione che si affaccia per la prima volta nel circuito delle mostre d’arte (perlopiù in periodo complesso come quello estivo) e collocata fuori dalle più comuni rotte turistiche, non può che dare segnali di grande ottimismo per il futuro.

Un pubblico, tra l’altro, molto diversificato, quello che ha scelto di visitare Alla Natura, con un bell’equilibrio tra giovanissimi e persone più mature, a dimostrazione del fatto che una mostra dedicata a un tema così immane quale la natura e il suo stato di pericolo è in grado di porsi del tutto trasversalmente nella nostra società.

Gli artisti in mostra sono Andreco (Italia,1978), Borondo (Spagna, 1989), Daniele Cabri (Italia, 1965), DEM (Italia, 1977), Oscar Dominguez (Argentina, 1970), Gola Hundun (Italia, 1982), Monika Grycko (Polonia, 1970), Chiara Lecca (Italia, 1978), Margherita Paoletti (Italia, 1990) e Joseph Beuys (Germania, 1921-1985).

I giorni di apertura sono il giovedì e venerdì (17-21) e sabato (10-13, 17-21).

Biglietti: 7€ intero e 5€ ridotto