Il 30 settembre, l’1 e il 2 ottobre nelle piazze centrali di Faenza si terrà la nuova edizione del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti. Tre giorni di concerti, forum, convegni, fiere e mostre nelle principali piazze, teatri e palazzi e palchi faentini per festeggiare i primi 25 anni della manifestazione.

La nuova edizione del MEI si aprirà ufficialmente sabato 24 settembre alle ore 17.00 alla Galleria della Molinella con la mostra “Crepax a 33 giri”, dedicata a Guido Crepax, il primo copertinista italiano di vinili, maestro del fumetto, celebre soprattutto per il personaggio di Valentina. La mostra, visitabile fino al 2 ottobre, è curata dall’Archivio Crepax e dai tre figli dell’artista, Antonio, Caterina e Giacomo.

La rassegna propone una particolare lettura del lavoro di un giovanissimo Crepax per l’industria discografica nazionale e internazionale: creatore di copertine illustrate per vinili, Crepax inizia il suo lavoro nel 1953, lo sviluppa nei decenni ’50 e ’60 e prosegue saltuariamente fino al 1995. In esposizione 50 copertine estratte dal libro, una serie di ritratti inediti di maestri del jazz e una piccola selezione di tavole a fumetti dedicate al jazz e al mondo della musica, oltre a una selezione di 50 copertine presenti nel volume e alcuni spartiti musicali originali.

La cerimonia di inaugurazione della mostra si terrà il 24 settembre alle ore 17.00 alla presenza del Sindaco di Faenza Massimo Isola, degli organizzatori del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti e di altri ospiti e personalità.

Al termine dell’evento inaugurale, alle ore 19.00, ci si sposterà al Parco Mita di Faenza per l’Anteprima MEI dedicata alla scena folk con la musica dal vivo delle Emisurela, vincitrici del contest Il Liscio nella Rete, dei Tupamaros, premiati per il miglior folk rock emiliano romagnolo, e di tanti altri ospiti.

Inoltre, sarà possibile visitare gli stand di Campagna Amica della Coldiretti, dove sarà possibile gustare i prodotti tipici del territorio come la Pizza Fritta e altre tipicità romagnole.