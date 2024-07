Un lettino da visita elettrico e un elettrostimolatore sono le attrezzature donate all’Unità Operativa di Medicina riabilitativa dell’Ospedale Umberto I di Lugo in memoria di Daniela Parri, fisioterapista del reparto venuta a mancare nel febbraio del 2022, la cui volontà era lasciare qualcosa di tangibile per i suoi pazienti ricoverati in Degenza riabilitativa.

I beni sono stati acquistati con le offerte raccolte in memoria di Daniela e con il ricavato frutto della vendita di ciondoli in ceramica realizzati in suo ricordo dalla ceramista Elisa Grillini. Alla donazione ha inoltre contribuito Mary Guerrini, infermiera professionale case manager della Degenza riabilitativa, attraverso una raccolta fondi organizzata in memoria della sorella Lia.

Martedì 16 luglio, per ricordare Daniela e ringraziare tutti quanti hanno contribuito all’acquisizione dei nuovi strumenti, si è svolta una cerimonia alla presenza della Direzione medica e infermieristica di presidio, dei professionisti del reparto di Medicina riabilitativa di Lugo e dei donatori coinvolti.