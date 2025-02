Nel corso dei servizi di controllo del territorio, i Carabinieri della Compagnia di Cervia – Milano Marittima, durante lo scorso fine settimana, hanno denunciato tre persone poiché sorprese alla guida delle rispettive autovetture con un tasso alcolemico ben superiore ai limiti consentiti. Nella circostanza sono state loro ritirate le patenti di guida come sanzione accessoria.

Altre due persone sono state denunciate per essersi rifiutate di sottoporsi al test dell’etilometro, mentre altre due sono state denunciate per essere state sorprese alla guida dell’auto senza la patente.

In materia di contrasto agli stupefacenti, otto persone, di cui tre minorenni, sono state segnalate alla Prefettura di Ravenna poiché trovate in possesso di modiche quantità di cocaina e hashish.