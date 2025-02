In occasione della Fiera dedicata alle imprese balneari, tradizionale appuntamento di inizio stagione turistica negli spazi del Pala de André di Ravenna, denso di appuntamenti e incontri rivolti alle attività turistiche in Riviera, si svolgerà giovedì 6 febbraio alle 10.30 la premiazione degli stabilimenti balneari e dei camping che hanno ospitato i laboratori di mosaico dell’iniziativa “Mosaico in tour” durante l’estate 2024, organizzata dall’associazione culturale Il Cerbero.

Saranno presenti alle premiazioni: il presidente della Regione Emilia Romagna Michele De Pascale, l’assessore regionale al turismo Roberta Frisoni, il consigliere regionale Niccolò Bosi, l’assessore al turismo del comune di Ravenna Giacomo Costantini, il Comandante della Polizia di Ravenna Andrea Giacomini, il presidente della Cooperativa spiagge Ravenna Maurizio Rustignoli, il presidente della Cooperativa Stabilimenti Balneari di Cesenatico Simone Battistoni.

Il premio consiste in un Mosaico realizzato ad hoc per quegli esercizi turistici, lungo la Riviera, che hanno ospitato nella scorsa estate i laboratori di Mosaico in tour offrendo ai propri clienti un momento di intrattenimento estivo per le famiglie, grandi e piccini, oltre ad un assaggio di cultura del luogo, promuovendo il mosaico, cioè l’arte musiva che individua l’identità culturale di Ravenna nel mondo intero.

L’associazione Il Cerbero ha ideato questo riconoscimento ufficiale per sottolineare la preziosità di questa attività di offerta turistica scelta da imprenditori coinvolti in quel segmento di operatori attivi nella promozione in spiaggia di mare e offerta culturale, dimostrando sensibilità e attenzione.

I laboratori di “Mosaico in tour”, giunti alla 18a edizione, nascono da un’idea della mosaicista Silvana Costa e hanno un grande successo. Come un fil rouge uniscono tutte le località della costa in questa preziosa proposta turistica. Una vera e propria “officina del mosaico” su quattro ruote trasporta lungo la costa, prevalentemente in spiaggia ma anche nei campeggi e nelle aree turistiche, i laboratori di mosaico con insegnanti, strumenti professionali, artisti e tessere di vetro colorato.

Il Premio “Mosaico in tour” 2025 andrà a:

Luigi Ialacci del Bagno Dolce Vita Club, Valeria e Maurizio Rustignoli del Bagno Bolognino, Luca Rosetti del Bagno Tiziano, Matteo Francia del Bagno Nautilus, Kristal e Nicolas Frontali Bagno Tre Pini, per quanto riguarda gli stabilimenti balneari di Punta Marina Terme (Ra).

A Marina di Ravenna sarà premiato il “Piomboni Camping Village” di Luca e Paola Laurenti.

Di Cervia (Ra) sono stati scelti: Elena Saviotti del Bagno Holiday a Milano Marittima, Enrico Plazzi del Bagno Mi.Ma a Milano Marittima, Daniele Casadei del Bagno Dombachi di Pinarella di Cervia.

Sempre nel ravennate il premio “Mosaico in tour” sarà consegnato a Enrico Sorci del Bagno Nettuno di Lido di Savio, a Paola Zavatta del Bagno Milano di Lido di Savio e all’Area Verde Cinema Arena del sole di Lido di Classe.

Sbarca anche a Cesenatico (FC) il premio per: Matteo Razzani del Bagno Conti e Simone Battistoni del Bagno Milano. A Rimini il premio va al Bagno Rivazzurra.

Per quanto riguarda la provincia di Ferrara ritirano il mosaico: Paola Gallanti del Bagno Gallanti a Pomposa, Michele Marangoni del “Vigna sul Mar” Camping Village a Lido di Pomposa, Bruno Di Giacomo dello “Spina Camping Village” a Lido di Spina, Comacchio.

Info: Associazione Il Cerbero tel. info@ilcerbero.it Tel 335 8151821