Giovedì 23 ottobre alle ore 17.30 la Sala Dantesca della biblioteca Classense – antico refettorio camaldolese – ospiterà per la prima volta a Ravenna il nuovo priore generale dei Monaci Camaldolesi, Dom Matteo Ferrari, che prenderà spunto dall’Apocalisse di Giovanni nell’incontro dal titolo: “Mi mostrò un fiume d’acqua viva” per chiudere la programmazione annuale di Trail Romagna e la rassegna Storie di Fiume.

Nella programmazione di Trail Romagna l’incontro con i camaldolesi è una costante. Con l’avvicinarsi del millenario, e grazie alla frequentazione assidua per la definizione del Cammino di San Romualdo (VSR), gli appuntamenti si fanno più frequenti. La presenza di Dom Matteo Ferrari vuole sottolineare questo legame e preparare, insieme alla città di Romualdo, gli eventi che porteranno al 2027.

Originario di Parma, biblista e liturgista, incaricato da papa Francesco di coordinare le celebrazioni del Sinodo vaticano sulla sinodalità, nel novembre scorso padre Matteo è anche stato eletto Priore generale dei Camaldolesi. Un incarico non semplice, sia perché la vita religiosa nella Chiesa cattolica attraversa un tempo di crisi e di ripensamento, sia perché Camaldoli ha un peso specifico significativo nella storia del cattolicesimo italiano.

L’evento, grazie al sostegno del Consorzio di Bonifica della Romagna e di Romagna Acque e alla media partnership del Resto del Carlino, è a ingresso libero con obbligo di prenotazione.