Domenica 29 maggio, dalle 18.30 alle 23.30, musica da Faenza per la pace alla Birreria di Faenza. Una serata per raccogliere fondi a favore della popolazione ucraina oggi a Faenza, iniziativa organizzata dal Mei in collaborazione con Caritas.

La serata sarà inaugurata dalla musica rom e sinti di Alexian Santino Spinelli dell’Orchestra per la Pace. Seguiranno poi sul palco i faentini Easypop e il cantante ucraino, ora rifugiatosi in Italia Lyubomir Zgurskyy. Proprio gli Easypop proporranno un nuovo brano, Terrà di libertà, canzone dedicata al popolo ucraino che sarà eseguita in italiano, in ucraino e in russo.

Sono tanti in realtà gli artisti che hanno sposato il progetto: hanno già aderito e si esibiranno dal vivo oltre agli Easypop e a Lyubomir Zgurskyy: le band dei Memorabilia, Siriana, SAD, La Malcostume, i giovani cantautori Florilegio, Sonogiove, Rosso Malpelo, il cantante Deco & il chitarrista Jacopo Guerra insieme, i cantanti Ruggero Ricci, Gloriadaicapellibiondi e Merysse, i cantautori Francesco Chiari, Claudio Toschi, Gabriele Andrini e Giorgia Montevecchi, Sara Calamelli e la crew dei dj Bodam Project Dj a chiusura serata . Inoltre hanno aderito Ottavia Sisti, Alexian Santino Spinelli, Giulia Mei, Pape Gurioli e Federica Balucani.

A favore della Caritas saranno riconosciute le offerte che verranno raccolte all’ingresso e una quota degli incassi dovuti alla vendita di birre e panini.