In occasione della Giornata della memoria, mercoledì 21 gennaio alle 15.30 in biblioteca Fabrizio Trisi di Lugo inaugura la mostra «Olga Ginesi: Una voce dal silenzio. Tracce di una scrittrice ebrea lughese dalla letteratura per l’infanzia al fascismo».

L’esposizione, visitabile fino al 28 febbraio, indagherà la vita e le opere di una donna lughese appartenente alla comunità ebraica, poco conosciuta fino a pochi anni fa, alla quale il Comune di Baveno (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha recentemente intitolato la propria biblioteca.

Olga Ginesi, nata a Lugo nel 1894, si è trasferita giovanissima insieme al resto della famiglia a Milano, dove diventa scrittrice per l’infanzia durante gli anni del regime fascista; fu uccisa dai nazisti nel corso della prima strage di ebrei in Italia, mentre si trovava proprio a Baveno, sul Lago Maggiore, tra il settembre e l’ottobre del 1943.

Il suo nome compare sulla targa che ricorda le famiglie ebraiche lughesi vittime della Shoah posta sulla Rocca di Lugo, ma la sua biografia e la sua produzione letteraria erano state dimenticate. La mostra sarà un’occasione per conoscere la sua figura, il lavoro di ricerca biografica e bibliografica condotto per ricostruire la storia degli anni lughesi di Olga e le sue opere.

La mostra, visitabile negli orari di apertura della biblioteca Trisi, è stata realizzata con la collaborazione della classe 3G della scuola secondaria di primo grado Francesco Baracca e delle docenti Elena Brunori e Carmela Moretti, che hanno curato le schede bibliografiche dei libri per l’infanzia esposti e che organizzeranno alcune visite guidate nei giorni di apertura.

«La biblioteca è un luogo vivo di studio e di ricerca – sottolinea l’assessore alla Cultura del Comune di Lugo Gianmarco Rossato -. La riscoperta della figura di Olga Ginesi, nonché la mostra che ne deriva, è un dono a tutta la città e un arricchimento culturale che ci permette di approfondire ulteriormente il passato della nostra comunità. Vorrei ringraziare tutto il personale della biblioteca coinvolto in questa preziosa ricerca, nonché la 3G della Baracca per il supporto dato».

Per maggiori informazioni contattare la biblioteca al numero 0545 299556, mail trisi@comune.lugo.ra.it