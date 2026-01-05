Si terrà sabato 10 gennaio 2026, ore 17.00, nella Sala “Spadolini” della Biblioteca di Storia contemporanea “Oriani” la presentazione del volume di Eugenio Spreafico, Monumenti equestri in Emilia-Romagna. Dall’Antichità all’Età contemporanea («Il Ponte Vecchio» 2025). Il libro passa in rassegna la monumentalistica equestre emiliano-romagnola, dall’epoca degli Etruschi sino agli anni Duemila, indagando il contesto storico-culturale, le tecniche artistiche, le scelte politiche e civiche alla base di ciascuna delle opere. Sullo sfondo, il secolare rapporto dell’uomo con il cavallo, senza il quale la storia dell’umanità sarebbe stata profondamente diversa.
Spreafico, grande conoscitore della materia, già autore di una importante ricerca sui monumenti a Giuseppe e Anita Garibaldi in Emilia-Romagna, dialogherà con il direttore della Biblioteca Oriani Alessandro Luparini, soffermandosi in particolare sull’età contemporanea, dal Risorgimento ai giorni nostri.