Si terrà sabato 25 ottobre 2025, con inizio alle ore 9.30, presso la Sala Spadolini della Biblioteca di storia contemporanea “A. Oriani” il convegno di studi dal titolo Spadolini e il mondo repubblicano. Nei 100 anni dalla nascita. Il convegno, organizzato e promosso dalla Fondazione Casa di Oriani in collaborazione con la Fondazione Spadolini Nuova Antologia di Firenze per ricordare i cento anni dalla nascita dello storico e statista, che fu sempre molto legato alla istituzione Casa di Oriani, si concentrerà in particolare sul ruolo di Spadolini nella storia del movimento repubblicano italiano. Questo il programma:

Cosimo Ceccuti (Fondazione Spadolini), Ugo La Malfa e Giovanni Spadolini

Giustina Manica (Università di Firenze), Spadolini segretario generale del Pri

Roberto Balzani (Università di Bologna), Spadolini e i repubblicani romagnoli

Corrado Scibilia (Fondazione sul giornalismo italiano Paolo Murialdi), Spadolini e la cultura politica del Pri

Sandro Rogari (Fondazione Casa di Oriani), Spadolini e il “partito della democrazia”

I lavori saranno introdotti dai saluti istituzionali del vicesindaco di Ravenna Eugenio Fusignani.