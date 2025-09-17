Sabato 20 settembre, ore 17:30, presso la Sala Spadolini della Biblioteca Oriani, via C. Ricci 26, Ravenna, l’Associazione Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini (ANVRG) – sezione Anita Garibaldi di Ravenna, l’Associazione Mazziniana Italiana – sezione Sauro Camprini di Ravenna, la Società Conservatrice del Capanno Garibaldi e la Fondazione Ravenna Risorgimento celebreranno il 155esimo anniversario della breccia di Porta Pia e della presa di Roma da parte dell’esercito italiano con una conferenza che prenderà spunto dall’opera I preti di Garibaldi di Pietro Pistelli (Pazzini, 2012)

Sarà presente l’autore in colloquio con Gabriele Scardovi.

I saluti della Società Conservatrice del Capanno saranno a cura del presidente Mario De Lorenzi mentre quelli della Fondazione Ravenna Risorgimento saranno portati dal presidente Eugenio Fusignani.