All You Can Hit: una mostra ripercorre la violenza domestica

Si è conclusa alla Galleria della Molinella di Faenza la mostra All You Can Hit, personale di Silvia Levenson, curata da Margaret Sgarra, incentrata sulla violenza domestica. L’esposizione è partita da un gioco di parole, con il noto slogan di alcuni ristoranti, per trasformare il quadro domestico, il legame fra uomo e donna, in qualcosa di potenzialmente pericoloso, dove l’amore può diventare una bomba a mano o un pezzo di vetro, resistente, ma anche fragile e tagliente.

La mostra è andata in scena in occasione di Sorelle Festival Off Edition, promossa da Fatti d’Arte, in collaborazione con SOS Donna