Mercoledì 22 ottobre alle 18 al cineteatro Gulliver di Alfonsine, in piazza della resistenza 2, è in programma una serata dedicata alla presentazione del piano di Protezione civile dei Comuni della Bassa Romagna.

Durante l’incontro saranno presentate le implementazioni del piano di Protezione civile, con particolare attenzione al rischio idraulico nel territorio di Alfonsine: dove si trovano le aree di ammassamento, quali sono le zone soggette a evacuazione, come sono organizzati i soccorsi, quali sono gli strumenti per la gestione, la comunicazione e l’allertamento in caso di emergenza.

Ad aprire la serata saranno gli interventi di David Minguzzi e Danny Zannoni del coordinamento di Protezione civile della Bassa Romagna, che illustreranno le specifiche del Piano comunale. Dopo di loro interverrà Mariangela Baroni, responsabile del servizio Comunicazione e informazione dell’Unione della Bassa Romagna, che si concentrerà sugli aspetti di comunicazione di emergenza, in emergenza e di allertamento. L’ultimo relatore a intervenire sarà Pierluigi Randi, tecnico meteorologo certificato Ampro, che illustrerà dati e informazioni sul cambiamento climatico.

Una volta terminate le relazioni, si aprirà un momento di confronto dedicato alle domande del pubblico.

L’evento potrà essere seguito anche in diretta streaming dalla pagina Facebook del Comune di Alfonsine.