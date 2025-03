Alfonsine: tornano i 5600 tulipani nei terreni colpiti dal tornado di luglio 2023

5600 tulipani di 22 diverse varietà in quelle terre dove si è abbattuto il tornado del luglio 22. L’azienda agricola RAZ di Alfonsine, per il secondo anno consecutivo, propone l’iniziativa della raccolta tulipani per sostenersi, a fronte di aiuti che non sono ancora arrivati a chi è stato colpito dal fortunale. L’iniziativa dei tulipani sarà i primi due weekend di aprile, con la possibilità in alcune giornate da definire, di fare aperitivo o merenda. La novità di quest’anno è la possibilità di acquistare anche il vino di nuova produzione dell’azienda agricola