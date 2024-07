Nel giardino del Museo della battaglia del Senio di Alfonsine è in arrivo la nuova edizione della rassegna «Pensiero, narrazione e voce», che partirà il 18 luglio e proseguirà per tutta l’estate con otto appuntamenti, pensati per regalare agli spettatori un viaggio nello spazio e nel tempo.

La rassegna aprirà giovedì 18 luglio con un omaggio a Mercedes Sosa, un itinerario attraverso la ricchezza dei ritmi sudamericani in collaborazione con Emilia Romagna Festival; seguirà mercoledì 24 luglio uno spettacolo dedicato al celebre poeta, drammaturgo e regista teatrale spagnolo Federico García Lorca. Mercoledì 31 luglio sarà la volta di Puccini & friends, un concerto d’arie d’opera che rende omaggio al grande compositore nel centenario della sua morte.

Agosto vedrà quattro appuntamenti: mercoledì 7 agosto sarà portata in scena la vita di Artemisia Gentileschi nello spettacolo «Del mio dolce ardor», in cui musica e narrazione si intrecciano con forza vibrante per raccontare una storia di arte, di lotta femminile e di passione. Lunedì 19 agosto la celebre musicista Paola Bruni sarà omaggiata dal pianista Michele Castaldo con «Primo premio!», assieme con Emilia Romagna Festival; giovedì 22 agosto sarà la volta di «Evita. Tornerò e sarò milioni: la donna e il mito», un racconto intimo e personale di un’icona del ‘900. Infine, mercoledì 28 agosto Silvio Zalambani e Federico Lechner si esibiranno in «Viaggiatori/Viajeros», un mosaico sonoro dal sapore latinoamericano e mediterraneo.

L’ultimo appuntamento della rassegna sarà mercoledì 4 settembre insieme al Collegium Musicum Classense, che porterà in scena «In vino veritas», un viaggio fatto di sonorità arcaiche nel vino dalla Provenza alle Alpi orientali.

Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito, con inizio alle 21 e in caso di maltempo si terranno al cineteatro Gulliver.