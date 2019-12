Lunedì 23 dicembre torna ad Alfonsine la “Camminata dei Babbi Natale”, l’iniziativa non competitiva ludico-motoria giunta alla quarta edizione.

Due i percorsi in programma, da 8 e da 2,5 km. Il ritrovo è in piazza Gramsci alle 17.30, mentre la partenza è fissata per le 19.30. Tutti i bambini, al momento dell’iscrizione, riceveranno un pettorale col timbro postale di Babbo Natale, la berretta di Babbo Natale e una sportina per raccogliere gadget e alcune sorprese consegnate lungo il percorso.

All’arrivo sono previsti ristoro e premi per tutti i partecipanti. Alla prima società classificata sarà consegnato un prosciutto, mentre le società con un minimo di otto partecipanti classificate dalla seconda alla ventesima posizione riceveranno salumi, ceramiche e coppe. Saranno inoltre premiati i tre gruppi più numerosi vestiti da Babbo Natale.

Per l’iscrizione è richiesto un contributo di 2 euro. La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo. Per ulteriori informazioni, contattare Alfredo Bagnari al numero 347 2384362.

La Camminata dei Babbi Natale è organizzata dalla rete d’imprese Alfonsiné, Uisp e Società podistica Alfonsine, in collaborazione con Pro Loco Alfonsine e Camera di Commercio di Ravenna e il patrocinio dell’Amministrazione comunale.