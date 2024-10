Sabato 12 e domenica 13 ottobre torna ad Alfonsine la tradizionale Festa dell’uva, arrivata quest’anno alla 21esima edizione. La festa nasce per celebrare la vendemmia e l’arrivo dell’autunno: spettacoli, musica e mercatini accompagneranno i punti gastronomici ed enogastronomici.

Sabato 12 ottobre a palazzo Marini, in via Roma 10, ci sarà una serata dedicata all’enogastronomia. Dalle 19.30 degustazione di vini delle Cantine Randi abbinata a un menù creato per l’occasione. La serata è organizzata da Cantine Randi, in collaborazione con Ais Romagna, Avis Alfonsine, E trebb de Pasett e il Comitato cittadino per l’anziano «Il Girasole». Prenotazione obbligatoria, per informazioni e prenotazioni contattare i numeri 0545 299648 o 349 8657198 (solo Whatsapp).

Domenica 13 ottobre tutti gli eventi si svolgeranno in piazza Monti. Il primo appuntamento è alle 12 con il mercatino creativo e la mostra fotografica del fotoclub Controluce. Presenti i punti gastronomici curati da Cif Alfonsine, Comitato cittadino per l’qnziano «Il Girasole» e Comitato cittadino per l’handicap, con specialità della tradizione, a cui si affianca l’offerta delle attività del centro storico. Per i più piccoli sarà a disposizione lo spazio bimbi.

Alle 14.30 la sfilata in costume sul carro della della vendemmia apre ufficialmente il pomeriggio di festa. I bambini potranno partecipare al laboratorio organizzato da Casa Monti in collaborazione con la rete di imprese Alfonsiné, che cura anche la sfilata di moda, alla quale si alterneranno le esibizioni folk del gruppo ballerini Milleluci.

Dopo lo spettacolo, un momento culturale dedicato al progetto di valorizzazione del vecchio centro di Alfonsine e a seguire alle 17.45 musica con i Mazinse Giazz.