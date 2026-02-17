A partire dal 2026, i seggi elettorali del Comune di Alfonsine che erano collocati all’interno della scuola dell’infanzia Bruco-Samaritani e del laboratorio «I 2 Luigi» saranno spostati in via definitiva presso la scuola primaria Gianni Rodari.

Pertanto, gli elettori che per votare si devono recare ai seggi numero 3, 5, 6, 7 e 8 accederanno da ora in poi alla scuola Rodari con ingresso da via Samaritani 2/A, mentre coloro che votano ai seggi numero 4, 9 e 10 accederanno dall’ingresso di via Murri 24/A.

Non è necessario rifare la tessera elettorale: gli elettori potranno recarsi direttamente al proprio seggio nella nuova collocazione. Le etichette di aggiornamento da applicare sulla tessera elettorale verranno inviate direttamente agli elettori nel corso dell’anno.

La prima tornata elettorale nella nuova sede sarà quella del referendum costituzionale di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026.

Per ulteriori informazioni, contattare l’ufficio elettorale del Comune di Alfonsine ai numeri 0545 299620, 0545 299622, oppure 0545 299655, o scrivere una mail a elettorale@comune.alfonsine.ra.it.