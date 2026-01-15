A dicembre 2025 sono iniziati i lavori di rinforzo strutturale dell’auditorium a servizio dell’istituto scolastico comprensivo di Alfonsine. Queste operazioni sono parte di un più ampio intervento finalizzato alla mitigazione delle vulnerabilità sismiche del polo scolastico «Oriani-Rodari».

Il consolidamento strutturale dell’edificio è stato definito in seguito alle analisi di vulnerabilità sismica volute nel 2021 dall’Amministrazione e relative all’intero polo scolastico – di cui l’auditorium fa parte – e anticipa il ripristino degli impianti e del controsoffitto del locale.

Gli interventi proposti sono volti a migliorare le caratteristiche di resistenza e duttilità dell’edificio, attraverso l’incremento della sicurezza statica del tetto e il rinforzo degli elementi strutturali più sollecitati dalle scosse: l’obiettivo è mitigare le carenze statiche e sismiche della struttura e aumentare le condizioni di sicurezza senza alterarne il comportamento generale.

L’impresa aggiudicataria dei lavori è la Ravedil Srl di Ravenna. Durante il periodo di svolgimento delle lezioni, la ditta opera esclusivamente all’interno dell’auditorium, adeguatamente sigillato per evitare la diffusione di polveri e garantire la completa separazione delle attività di cantiere dagli ambienti scolastici.

Le lavorazioni che interessano la parete al piano terra prospiciente l’ingresso della scuola secondaria «Oriani» si sono svolte durante il periodo di sospensione delle lezioni per le festività natalizie, così da non causare disagio agli alunni e al personale.

La conclusione delle operazioni di consolidamento è prevista per la fine del mese di marzo 2026. Solo successivamente potranno essere eseguiti i lavori di ripristino degli impianti e dei controsoffitti, per i quali si sta provvedendo al nuovo affidamento, così da arrivare nel più breve tempo possibile all’approvazione del progetto e all’avvio delle procedure di aggiudicazione dei lavori.

«L’impegno primario è quello di riuscire a realizzare tutti gli interventi durante la prossima sospensione estiva delle attività didattiche – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Roberto Laudini -, così da rendere il locale pienamente agibile per l’anno scolastico 2026-2027».