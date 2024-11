Alfonsine si appresta a inaugurare la stagione delle festività natalizie.

Domenica 1 dicembre il primo appuntamento sarà «Casa (Monti) e botteghe», mercatino natalizio in via Passetto 3. Dalle 10 alle 18 negli spazi di Casa Monti ci saranno bancarelle di artigianato, abbigliamento, decorazioni, prodotti gourmet, creativi e artistici saranno accompagnate da cioccolata calda, torte e sfiziosità. Dalle 14.30 alle 17 laboratorio a tema natalizio per i più piccoli a cura del Ceas Bassa Romagna. L’evento è realizzato in collaborazione con l’associazioneE Trebb de Pasett.

Domenica 8 dicembre in piazza Gramsci dalle 14.30 appuntamento con la Festa del volontariato, per conoscere le attività delle associazioni del territorio che saranno in piazza con banchetti espositivi e gastronomia.

Nella stessa giornata verrà inaugurata anche la pista di pattinaggio sul ghiaccio, con l’esibizione di pattinatori professionisti alle 16 e a seguire l’accensione delle luminarie. La pista resterà aperta fino al 6 gennaio 2025, nei seguenti orari: fino al 20 dicembre nei giorni feriali dalle 15 alle 20.30, nei giorni festivi e prefestivi dalle 14.30 alle 22; dal 21 dicembre al 6 gennaio tutti i giorni dalle 14.30 alle 22.

«Sarà un dicembre ricco di eventi – ha commentato l’assessora alla Cultura Roberta Contoli -. Il volontariato è un valore aggiunto per il nostro paese e la festa dell’8 dicembre sarà senz’altro un piacevole momento di incontro, nell’imminente atmosfera del Natale».