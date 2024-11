Entro il mese di novembre ad Alfonsine entrerà in funzione il nuovo sistema di rilevamento delle infrazioni semaforiche presso il semaforo di via Stroppata, all’incrocio con via Borse.

L’installazione del dispositivo elettronico (photored), che rileva il passaggio con luce rossa del semaforo da parte dei veicoli, fa parte del più ampio progetto di ristrutturazione finalizzata ad aumentare la sicurezza di via Borse, che in questo specifico tratto vede la realizzazione della nuova pista ciclopedonale di collegamento con Fiumazzo.

L’incrocio in questione è uno dei più trafficati del paese e l’apparecchio è stato installato solamente nel tratto di via Stroppata, per incentivare la riduzione e il controllo della velocità da parte degli automobilisti e garantire al tempo stesso incolumità e sicurezza dei pedoni e degli altri utenti della strada.

In caso di passaggio col rosso Il codice della strada prevede una sanzione amministrativa di 167 euro, con decurtazione di sei punti dalla patente. In caso di reiterazione della violazione nel biennio scatta anche la sospensione della patente di guida.