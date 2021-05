In attesa dell’apertura della 12esima edizione del rinomato Labirinto Effimero di Alfonsine (RA), in programma verso metà giungo, il 15 maggio dalle ore 10 all’Azienda Galassi Carlo ci sarà una doppia inaugurazione: quella del Labirinto Sospeso e quella dell’importante mostra dell’artista internazionale Gunther Stilling. Infatti, lo scultore di nazionalità tedesca (anche se nato in Serbia nel 1943) è rimasto affascinato da questo luogo, dalla campagna rigogliosa e dalla creatività della famiglia Galassi, che dal 2010 dà vita ogni anno a un nuovo Labirinto “costruito” all’interno di un campo di mais e che a questo, in tempi più recenti, ha affiancato anche il Labirinto Sospeso creato con cordame, canne di bambù e altro materiale di recupero. Una vera opera di “land-art” (arte della terra), sempre uguale ma sempre diversa, perché in continua interazione sia con gli elementi della natura sia con i viandanti che lo attraverseranno. Il Labirinto Sospeso si svolge lungo un percorso di 2,5 km su una superficie di 4.000 mq.

“Labyrinthus Hic Habitat Minotaurus” è il titolo della mostra di opere in bronzo o alluminio, di cui una monumentale, che fino al 14 settembre saranno dunque visibili all’interno dei percorsi dei due Labirinti e nella corte dell’Azienda. Opere, una decina, nelle quali l’artista sembra lavorare con il mito, con il tempo e le sue stratificazioni, creando così un ponte immaginario tra l’antico e il contemporaneo.

Il prof. Gunther Stilling vive e lavora tra Güglingen, Germania, e Pietrasanta, in provincia di Lucca. La sua vita artistica, dedicata alla scultura, fin dai primi anni è stata vissuta molto intensamente sia come professore sia come artista indipendente, come testimoniano le numerose mostre personali in prestigiosi siti espositivi come il Museo Archeologico, Valle dei Templi, di Agrigento e il Teatro Romano di Fiesole (FI). Ha insegnato nelle più importanti università tedesche e in prestigiose università europee come Brighton. Le sue opere sono in numerosi musei e gallerie europee, come il museo nazionale di Stoccarda e il museo Checkpoint Charly a Berlino. Molte anche le sue installazioni e opere d’arte pubbliche come per la Pfalztheater di Kaiserslautern o la monumentale scultura in alluminio per Newport News, USA.

Costo del biglietto fino al 13 giugno: Labirinto Sospeso + Mostra € 5

Costo del biglietto dal 14 giugno: Labirinto Effimero + Labirinto Sospeso + Mostra € 9 (€ 5 per bambini dai 4/12 anni).

L’azienda Galassi è anche Agriturismo gourmet Acanto (info e prenotazioni 347 3610385).

L’Azienda agricola Galassi Carlo si trova in via Roma, 111 ad Alfonsine (RA).