Venerdì 20 dicembre è stato inaugurato il nuovo modulo gioco installato nel giardino della scuola primaria «Giacomo Matteotti» di Alfonsine, grazie alla donazione della Fondazione Lions clubs per la solidarietà del distretto 108A (Romagna, Marche, Abruzzo e Molise).

L’intervento fa parte del progetto di riqualificazione del giardino della scuola primaria, dopo che nel luglio 2023 il giardino e parte dell’arredo esterno sono stati danneggiati dal tornado che ha investito Alfonsine. Il «ponte tibetano» è stato installato nel giardino del plesso all’apertura dell’anno scolastico.

«I danni al patrimonio pubblico ammontavano a oltre 1 milione di euro – commenta la vicesindaca Elisa Vardigli – e la proposta del Lions club di sostenere questa prima fase della riqualificazione del giardino della scuola significa molto per la comunità alfonsinese e per i bambini della scuola: dalle difficoltà possono nascere cose nuove e belle. La collaborazione con i Lions, avviata in quest’occasione, ci dimostra quanto sia necessaria e preziosa la relazione tra il Comune e le associazioni, che non mancano mai di esprimere e incarnare i valori della solidarietà e della generosità. Un’attenzione e un impegno ripagati dagli applausi dei tanti bambini presenti».

All’evento inaugurale erano presenti il governatore del Lions clubs distretto 108A Mario Boccaccini, la presidente della Fondazione Lions clubs Francesca Romana Vagnoni e la presidente del neo costituito Lions club «Le Alfonsine» Anna Ballardini, accolti dalla dirigente scolastica Ornella Benedetto, dalla vicesindaca Elisa Vardigli e dall’assessore alle Politiche educative del Comune di Alfonsine Luca Capacci.

Nel corso dell’inaugurazione, i bambini e le bambine della scuola hanno festeggiato e ringraziato i presenti, intonando poi una filastrocca. Presenti anche due Babbi Natale dell’Avis di Alfonsine, che hanno rallegrato l’atmosfera e distribuito un dono a tutti i bambini, offerto dal Lions club locale.