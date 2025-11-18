Sono iniziate le operazioni di demolizione della vecchia scuola dell’infanzia Bruco-Samaritani di Alfonsine.

L’edificio lascerà spazio al nuovo giardino della scuola, dunque uno spazio verde a disposizione dei bambini. La nuova scuola dell’infanzia, costruita grazie ai fondi Pnrr, è sorta infatti in quello che era il vecchio cortile: un’«inversione degli spazi» necessaria per consentire la costruzione della nuova scuola e il suo collaudo nei termini e alle condizioni previste dallo stesso Pnrr, che richiedeva infatti una sostituzione edilizia a consumo di suolo zero.

Nella prima fase dei lavori saranno rimossi tutti gli elementi non strutturali, dopodiché si procederà alla demolizione vera e propria. Appositi sistemi di nebulizzazione ad acqua consentiranno di ridurre la dispersione delle polveri. Le operazioni, compreso lo sgombero dei detriti, dureranno circa un mese.

L’intervento – dunque la costruzione della nuova scuola e la demolizione della vecchia – costerà complessivamente circa 5,3 milioni di euro, di cui 4,65 milioni finanziati con fondi Pnrr a cui si aggiungono 700mila euro di risorse comunali.