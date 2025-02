Un ricco calendario di iniziative accompagna ad Alfonsine la celebrazione della Giornata internazionale dei diritti della donna: un 8 marzo che si estenderà a una decina di giorni di iniziative, tra mostre, incontri letterari e vetrine a tema, film e spettacoli teatrali di approfondimento storico, per sottolineare il difficile cammino delle donne per il riconoscimento dei diritti ed evidenziare ancora una volta l’importanza di un percorso condiviso per la parità di genere.

Grazie alla collaborazione del Comune con le associazioni locali sensibili a questi temi, in particolare INconTRAdonne, Cif Alfonsine e Arci Gulliver, le iniziative in città partiranno già in febbraio. Venerdì 28 alle 17.30 a palazzo Marini (in via Roma 10) è in programma con un evento organizzato in memoria di Lucia Billini: la presentazione del libro Io non mi trucco di Simona Cantelmi (Les Flâneurs Edizioni, 2023) e del progetto «Lucia’s little free school», sempre dedicato alla Billini alla quale nel 2019 era già stata dedicata una libreria in forma di teca nel giardino di piazza Monti. L’iniziativa è a cura di INconTRAdonne, in collaborazione con l’istituto comprensivo «Corso Matteotti» di Alfonsine e la famiglia Billini.

Sempre venerdì 28 febbraio, al cinema Gulliver, in piazza della Resistenza 2, partirà il ciclo di proiezioni del film Io sono ancora qui di Walter Salles che proseguirà fino a lunedì 3 marzo. Il film, un vero caso nazionale in Brasile, racconta il coraggio e la determinazione di Eunice Facciolla e della sua famiglia, nel quadro della dittatura militare brasiliana di fine anni ’60, per arrivare alla verità sul destino di Rubens Paiva, desaparecido in quel terribile frangente della storia del Paese.

Da sabato 1 a domenica 16 marzo sarà possibile ammirare gli allestimenti sul tema dei diritti delle donne nelle vetrine del paese, a cura del Cif Alfonsine, in collaborazione con la Pro loco di Alfonsine e gli esercenti del territorio.

Martedì 4 marzo alla Casina Monti di via Passetto 3, alle 20.30, si terrà la presentazione della raccolta poeticaVersi di donne alleate e cobelligeranti, curata da Enio Iezzi (Costy Press, 2025)

L’appuntamento di giovedì 6 marzo, alle 20.30 a palazzo Marini (via Roma 10) verterà invece sul tema cruciale della «Medicina di genere: Il cuore delle donne». Nel corso dell’incontro divulgativo Giulia Ricci Lucchi, direttrice dell’unità operativa di cardiologia dell’ospedale Umberto I di Lugo, illustrerà l’importanza degli studi sulle differenze significative tra uomo e donna per la diagnosi e la cura delle malattie cardiache.

Sabato 8 marzo, Giornata internazionale dei diritti della donna, le volontarie di InconTRAdonne distribuiranno mimose dalle 7.30 alle 13 in piazza Gramsci, piazza Monti e presso gli ingressi dei supermercati Coop e Conad.

L’ultimo appuntamento del calendario è fissato per domenica 9 marzo, alle 16 al Gulliver, che sarà teatro dello spettacolo «Del mio dolce ardor. Vita di Artemisia Gentileschi», con Maria Antonietta Centoducati (voce recitante), Carla They (arpa) e Giovanna Iacobellis (soprano).

Artemisia Gentileschi è stata una straordinaria pittrice di scuola caravaggesca vissuta nella prima metà del XVII secolo, tra le prime artiste donna ad avere successo. Venne violentata da un pittore con il quale collaborò e decise di affrontare un processo contro l’uomo, che fece molto scalpore all’epoca, mettendola tuttavia al centro del chiacchiericcio capitolino.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito. Per restare aggiornati sulla programmazione consultare il sito www.comune-alfonsine.ra.it, nella sezione Vivere il Comune.