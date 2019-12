Inaugura sabato 7 dicembre alle ore 17 la pista di pattinaggio sul ghiaccio che per il terzo anno sarà in piazza Gramsci. In concomitanza con lo spettacolo verranno anche accese le luminarie natalizie nella piazza e nelle vie del centro.

In occasione dell’inaugurazione ci sarà anche quest’anno uno spettacolo dei pattinatori professionisti: Alessandra Cernuschi, Luca Demattè e Sara Ferrari. Alessandra Cernuschi ha vinto la medaglia di bronzo in una tappa di coppa del mondo junior nella disciplina di pattinaggio artistico di coppia. Inoltre, nel 2014 ha partecipato ai Mondiali juniores. Luca Demattè ha raggiunto i suoi migliori risultati nella specialità della coppia, partecipando per due volte agli Europei nel 2011 e 2012. Da qualche anno Alessandra e Luca formano una coppia Adagio e partecipano a diversi spettacoli internazionali. Spazio anche all’esibizione di Sara Ferrari, atleta giovanissima di 15 anni. Ha iniziato a pattinare a Milano e fin da piccola si è distinta nella categoria “Novice Elite nazionale”. Sara si distingue per le sue spiccate doti artistiche e interpretative, oltre che per le sue “trottole”. Non mancheranno, inoltre, cioccolata calda e vin brulé, a cura del gruppo E trebb de Passet.

Tanti gli eventi correlati alla pista di pattinaggio. Giovedì 26 dicembre tutti coloro che si chiamano Stefano o Stefania pattineranno gratuitamente, mentre il 31 dicembre si potrà passare Capodanno in piazza Gramsci grazie alla possibilità di pattinare fino all’1.30.

La pista rimarrà aperta fino al 12 gennaio 2020 tutti i giorni nei seguenti orari: da domenica 8 a domenica 22 dicembre dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 23 e sabato e domenica dalle 10 alle 24; da lunedì 23 dicembre al 6 gennaio dalle 10 alle 24 e da martedì 7 a domenica 12 gennaio dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 23 e sabato e domenica dalle 10 alle 24. Il costo per pattinare è di 5 euro senza limiti di tempo.