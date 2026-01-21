Domenica 15 febbraio ritorna il Carnevale ad Alfonsine, con una sfilata di gruppi in maschera per le vie del paese che partirà da piazza Monti alle 14.30, per arrivare in piazza Gramsci dove ci saranno le premiazioni di tutti i partecipanti e, al termine, uno spettacolo di danza aerea con la Compagnia Alterea.

Per comunicare la partecipazione del proprio gruppo alla sfilata è necessario iscriversi entro e non oltre venerdì 6 febbraio, inviando una mail a infocultura@comune.alfonsine.ra.it oppure via Whatsapp al numero 366 8222299. Nel testo del messaggio è necessario indicare il nome del referente e il nome del gruppo. È previsto un rimborso spese di 50 euro per ciascun gruppo iscritto.

La partecipazione all’evento è gratuita. Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio Cultura al numero 0545 299667.

Per garantire lo svolgimento della festa saranno apportate alcune modifiche alla viabilità per la giornata del primo marzo: verrà istituito il divieto di transito e sosta in piazza Monti (lato Casa in Comune) dalle 12 alle 18 e il divieto di transito e di sosta dalle 13.30 alle 18 in via 28 Brigata, piazza X aprile, piazza Gramsci, via Terzo Lori e corso Matteotti (tratto da piazza X Aprile a via dei Mille e fino all’incrocio con piazza Gramsci).