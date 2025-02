L’Amministrazione comunale di Alfonsine esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Sergio Fontana, venuto a mancare nella notte tra domenica 9 e lunedì 10 febbraio all’età di 74 anni.

Fontana è stato docente all’istituto comprensivo «Giacomo Matteotti», prima alle scuole elementari e poi alle medie; ha ricoperto per un decennio – dal 1992 al 2002 – il ruolo di assessore comunale alla Cultura, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico locale. Fu promotore della ristrutturazione della casa natale del poeta Vincenzo Monti, realizzata nel 1998 durante l’Amministrazione guidata da Renzo Savini.

«Fontana è stato un amministratore molto apprezzato e punto di riferimento culturale per tanti nostri concittadini – ricorda il sindaco Riccardo Graziani -. Ho avuto il piacere di conoscerlo bene ed è stato per me un autorevole esempio, sia in ambito culturale che amministrativo. Oggi Alfonsine perde una figura di rilievo che mancherà a tutti. Esprimo a nome di tutta l’Amministrazione le più sentite condoglianze alla famiglia».

Il saluto alla salma sarà possibile mercoledì 12 febbraio a partire dalle 8; la cerimonia funebre si terrà alle 11, seguita dalla cremazione presso il crematorio di Ravenna. Le ceneri saranno tumulate nel cimitero di Alfonsine.