Alfonsine: frontale tra un auto ed una bicicletta, grave il ciclista 53enne

Nella prima serata di oggi verso le ore 19,00 in via Stroppata l’arteria che collega Alfonsine a Fusignano, un auto una BMW condotta da una donna si è scontrata frontalmente con un uomo di 53 anni di Alfonsine in sella alla sua bicicletta. L’uomo nell’impatto è sbalzato sull’auto per poi ricadere sull’asfalto. Pronto l’intervento del 118 con autombulanza e l’auto medicale per i primi soccorsi. L’uomo nonostante le gravi condizioni ma non in pericolo di vita è rimasto sempre cosciente ed stato poi trasportato con l’elimedica giunto da Bologna al Bufalini di Cesena

Per i rilievi sono intervenuti gli uomini della Polizia Locale della Bassa Romagna.