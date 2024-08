Inaugura la terza edizione di cinema all’aperto ad Alfonsine con l’Arena Parcobaleno, in via Galimberti 5. La rassegna propone quest’anno quattro appuntamenti nei venerdì sera di agosto all’insegna dei grandi interpreti del cinema italiano contemporaneo: drammi e commedie con al centro Antonio Albanese, Pierfrancesco Favino e Pilar Fogliati.

Venerdì 9 agosto la rassegna apre con Grazie ragazzi di Riccardo Milani. Antonio Cerami (Antonio Albanese) è un attore di teatro che da tre anni non calca il palcoscenico, vive da solo in un appartamento a Ciampino dove sente il passaggio di ogni aereo. Il suo amico Michele (Fabrizio Bentivoglio), che ha un lavoro stabile presso un piccolo teatro romano, gli trova un incarico insolito: sei giorni di lezioni di recitazione presso un carcere di Velletri allo scopo di far mettere in scena ai detenuti una serie di favole. È un progetto per cui la direttrice del carcere, Laura, ha acconsentito senza troppo entusiasmo, ma ad entusiasmarsi sarà Antonio, che deciderà di mettere in scena un progetto più grande: Aspettando Godot di Samuel Beckett.

Il 16 agosto sarà proiettato Nostalgia di Mario Martone. Dopo molto tempo trascorso fra il Libano e l’Egitto Felice (Pierfrancesco Favino), diventato imprenditore benestante, torna a Napoli, la città dove ha vissuto fino ai 15 anni. A poco a poco riprende contatto con un mondo che aveva messo forzatamente da parte e incontra don Luigi (Francesco Di Leva), un prete che combatte la camorra cercando di dare un futuro ai giovani del rione; ma Felice ha anche bisogno di ricongiungersi con Oreste (Tommaso Ragno), amico fraterno e compagno di scorribande adolescenziali, che della camorra è diventato un piccolo boss…

La rassegna prosegue venerdì 23 agosto con I pionieri di Luca Scivoletto. Comiso, 1990: Enrico ha 13 anni ed è cresciuto in una famiglia di ferventi comunisti, figlio di un funzionario del Pci e di una militante integralista. La sorella maggiore Chiara è riuscita a defilarsi, lui invece dovrà trascorrere le vacanze estive accompagnando di sezione in sezione il padre, che è in predicato per la segreteria regionale del partito. Enrico invece decide di fuggire di casa insieme al suo migliore amico Renato, anche lui figlio di ferventi comunisti e a sua volta attivista convinto. Insieme rifonderanno il campeggio dei Pionieri, uno storico gruppo scout comunista, e a loro si unirà inopinatamente Vittorio Romano, il figlio bullo del fascista locale.

Ultimo appuntamento venerdì 30 agosto con Romantiche di e con Pilar Fogliati. Eugenia è un’aspirante sceneggiatrice palermitana approdata al quartiere romano bohémien del Pigneto per far produrre il suo copione, Olio su mela, e che sarà destinata a imbattersi in parecchie docce fredde; Uvetta è un’aristocratica senza alcun senso della realtà che frequenta solo cugini appartenenti alla sua casta ma vuole provare l’emozione di andare a lavorare da un fornaio; Michela è una ragazza semplice di Guidonia con un fidanzato carabiniere che si imbatte in un amico d’infanzia per il quale ha sempre avuto un debole; e Tazia è una pariolina aggressiva che crede di saper dominare gli uomini e impartisce lezioni sul tema alle amiche. Le unisce una psicologa (Barbora Bobulova) che tutte frequentano, raccontandole le proprie storie personali…

L’Arena apre alle 20.45, con inizio delle proiezioni alle 21.15. Ingresso gratuito, prenotazioni al 329 0062784.

La rassegna è organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione Filmeeting.